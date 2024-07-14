Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO), Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından imzalanan protokol kapsamında, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 9. sınıfına kayıt olan 53 öğrenciye sanayiciler tarafından burs verilecek.

Protokol töreninde konuşan Vali Çiçek, teknik eleman ihtiyacının sanayiciler için önemli bir sorun olduğunu belirterek, Kayseri'nin bu sorunu çözmek için ilgili taraflarla iş birliği içinde çalıştığını vurguladı. Şehirde mesleki eğitim alanında son zamanlarda düzenlenen bir çalıştaya da değinen Çiçek, şunları söyledi:

"Çalıştay raporunda bazı durumları çok net görüyoruz. Ailelerin çocukların meslek liselerine gitmelerini maalesef teşvik etmedikleri gibi onların bu konudaki hayallerinin önünü bazen toplumsal bir algıyla kestiklerini görüyoruz. Çocuklarımızın dört yıllık üniversitelerde okumalarını istiyorlar ancak teknik eleman noktasında çok da istekli olmadıkları, en azından çalıştay raporunda ve anketlerde ortaya çıkıyor. Ancak gerçek bu değil. Gerçek bizim sanayimizin teknik elemanlara, meslek lisesi mezunlarına, meslek yüksekokulu mezunlarına çok büyük ihtiyaç duymaları. Ara eleman azalmasının hem üretimde hem ihracatta hem de kalitede bir zaaf oluşturduğu ortada."

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO), Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci tarafından imzalanan protokol töreninde konuşmalar gerçekleştirildi. Vali Çiçek, bu konuda katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkürlerini ileterek, Kayseri'nin sanayicilerle iş birliği içinde teknik eleman ihtiyacını çözmeye odaklandığını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı ise Kayseri'nin 160 ülkeye ihracat yapan bir sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, üretim sektörlerinde çalışacak teknik insan bulma sorununun önemine dikkat çekti.

Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ise bu yıl mesleki liselere giren ve yüksek başarı gösteren 53 öğrenciye sanayiciler tarafından burs verileceğini açıkladı. Büyüksimitci, sanayicilere teşekkür ederek, ülkenin gelişimi için üretimin önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse ise Kayseri'de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin yüzde 40'ının mesleki eğitime devam ettiğini aktardı. Ayrıca, yakın zamanda Uçak ve Uzay Teknolojisi Bilimleri Lisesi'nin açılacağını ve çip ve batarya teknolojisiyle ilgili bir meslek lisesinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Karaköse, Viyana ziyareti sırasında meslek lisesi öğrencilerinin yurt dışında staj yapmaları için 4 firma ile anlaşma imzalayacaklarını da duyurdu.

Konuşmaların ardından protokol resmi olarak imzalandı.