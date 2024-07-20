İstanbul Sancaktepe'de bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yerleşim yerlerine yakın bir konumda başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

Vatandaşların ilk müdahalesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangını fark eden vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak yangının hızla büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın sonucunda yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangının neden olduğu tahribat, çevrede yaşayan vatandaşları üzdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.