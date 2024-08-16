İzmir’in halkla ilişkiler duayeni ve sevgi dolu kişiliğiyle “İzmir Baba” olarak tanınan Sancar Maruflu, vefatının 3. yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlikle anıldı. Etkinlik, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Sevenleri, dostları ve aile üyeleri bu özel günde bir araya geldi.

Maruflu’nun İzmir’e katkıları ve anısı yaşatılacak

Anma töreninde, Sancar Maruflu’nun kente olan katkıları ve kişiliği üzerine konuşmalar yapıldı. Programın moderatörlüğünü üstlenen tarihçi Av. Vehbi Moğol, Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral ve İZVAK Başkanı Ali Erten, Maruflu’nun İzmir’e kattığı değeri ve sahip olduğu değerleri vurguladı. Dr. Uğur Oral, Maruflu’nun Atatürk ile olan bağını ve İzmir’e kazandırmak istediği anıtı hatırlatarak, bu isteğin henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Sancar Maruflu’nun İzmir sporuna katkıları

Ali Erten, Sancar Maruflu’nun İzmir sporuna ve sivil toplum felsefesine olan katkılarını dile getirdi. Maruflu’nun, olimpiyat ruhunu şehre en iyi şekilde taşıyan bir kişi olduğunu ifade etti.

Etkinlik, Maruflu’nun isteği üzerine Işıltan Uşaklıgil tarafından bestelenen şarkıların dinletilmesiyle devam etti. Ayrıca Dr. Uğur Oral, “İzmir Baba” adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.