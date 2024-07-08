Alaçatı Uma’da sahne alan pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal, şarkılarını 1500 kişiyle birlikte söyledi. Konser öncesi Almanya’da gerçekleşen Türkiye-Hollanda futbol maçındaki mağlubiyetimize üzülen Sandal, “Bu akşam hepimiz yüksektik, çok heyecanlıydık. Ama kısmet olmadı. Yine de Türk Milli Takımımız’a bize bu duyguyu ve coşkuyu yaşattığı için kocaman bir alkış rica ediyorum. Onlar bizim çocuklarımız, bizim takımımız. Bu futbol, bazen top popona çarpıyor gol oluyor. Böyle şeyler olabiliyor. Modumuz düşmeyecek. Sanki Türkiye tur atlamışçasına burada buluştuk. Mustiniz bu gece sizlere kavuştu. Maç olmasına rağmen buraya geldiniz ya, kurban olurum lan size. Bu gece bir zaman tüneline gireceğiz. Sizi ne anılara götüreceğim. Sanki maçı kazanmışız gibi coşacağız” diyerek hareketli parçaları arka arkaya sıraladı. Temponun bir an bile düşmediği gecede eğlence doruğa çıktı.

Stil danışmanlığını eşi Melis Sandal’ın yaptığını dile getiren Musti, sahnede iki kostüm giydi. 54 yaşında olmasına rağmen hiçbir parçada yerinde duramayan ve dansçılarıyla birlikte performans sergileyen ünlü popçunun enerjisi izleyenlerden tam not aldı. Sanatçı mekanı dolduran herkese temposu yüksek bir program sergiledi.

Günümüzde herkesin sosyal medya hileleriyle güzel bir fiziğe sahip olmasını eleştiren Musti, “Eskiden Instagram yoktu. Kızlar, Faceapp yoktu. ‘Bakın ben ne kadar mükemmelim’ diye bir şey yoktu. Spor yapıp kilo vermek vardı. Her şey orijinaldi, gerçekti” diyerek eskiye olan özlemini dile getirdi. Normalde bu yaz sadece tek konserlik anlaşma yapan Mustafa Sandal, ağustos ayında bir kez daha aynı mekanda sahneye çıkacağının müjdesini verdi.