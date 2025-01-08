Sandık Kokusu 8 Ocak günü yeni bölümüyle Show TV’de 

Sandık Kokusu dizisi, 8 Ocak akşamı 41. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanan dizi, bu akşam yeni bölümüyle devam edecek.

8 Ocak Show TV yayın akışı:

  • 08.00: Bu Sabah
  • 10.15: Sandık Kokusu (Tekrar)
  • 12.30: Gelin Evi
  • 15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45: Show Ana Haber
  • 20.00: Sandık Kokusu

Sandık Kokusu oyuncuları:

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Engin Öztürk
  • Nalan Okçuoğlu
  • Arya Bozabalı
  • Emre Şen
  • Ömer Nadir Civelek
  • Mina Akdin
  • Sarp Kaan Altınçapa
  • Meriç Aral
  • Serkay Tütüncü

Kaynak: HABER MERKEZİ