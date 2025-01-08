Sandık Kokusu 8 Ocak günü yeni bölümüyle Show TV’de
Sandık Kokusu dizisi, 8 Ocak akşamı 41. bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanan dizi, bu akşam yeni bölümüyle devam edecek.
8 Ocak Show TV yayın akışı:
- 08.00: Bu Sabah
- 10.15: Sandık Kokusu (Tekrar)
- 12.30: Gelin Evi
- 15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45: Show Ana Haber
- 20.00: Sandık Kokusu
Sandık Kokusu oyuncuları:
- Demet Akbağ
- Özge Özpirinçci
- Engin Öztürk
- Nalan Okçuoğlu
- Arya Bozabalı
- Emre Şen
- Ömer Nadir Civelek
- Mina Akdin
- Sarp Kaan Altınçapa
- Meriç Aral
- Serkay Tütüncü
Kaynak: HABER MERKEZİ