O3 Medya imzalı, SHOW TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle büyük bir beğeni kazanmıştı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Uğur Yücel gibi usta isimleri buluşturan dizi, 50. bölümüyle ekranlara veda edeceğini açıkladı.

Final Bölümü ne zaman yayınlanacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sandık Kokusu dizisi, 19 Mart 2025 tarihinde final yapacak. Bu tarihte yayınlanacak olan 50. bölümle izleyicilerine veda edecek dizi, büyük bir finalle ekranlara noktayı koyacak.

Kalan bölümler ve final beklentisi

Sandık Kokusu dizisi, kalan bölümleriyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmayı vaat ediyor. Dizi, 43. bölümü bu hafta yayınlanacak ve final öncesinde izleyicilerini sürükleyici bir şekilde ekran başına toplamaya devam edecek. Finalde hikayenin nasıl sonlanacağı ve karakterlerin geleceği büyük bir merak konusu.