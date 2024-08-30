Başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni sezonda kadrosuna dahil olduğu "Sandık Kokusu" dizisinden, çekimlere başlamadan ayrılma kararı aldı. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü ve Uğur Yücel gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin 18 Eylül’de başlayacak 2. sezonu için hazırlıklar sürerken, Yılmaz’ın projeden ayrılması sektörde sürpriz bir gelişme olarak karşılandı.

Yeni projeleri değerlendiriyor

Biran Damla Yılmaz, dizide Karsu'nun kuzeni Ayça karakterini canlandıracaktı. Ancak sete çıkmadan önce yaşanan sözleşme koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle projeden çekilme kararı aldı. Bu karar sonrası Yılmaz, yeni sezon için gelen diğer projeleri değerlendirmeye başladı.

Daha önce "Kırgın Çiçekler," "Baraj," "Hudutsuz Sevda" ve "Yasak Elma" gibi yapımlarda performans sergileyen Yılmaz, son olarak "Kopuk" dizisinde rol almıştı. Yılmaz'ın hangi projede yer alacağı merakla bekleniyor.