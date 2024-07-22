Metin Akdülger'in kadrodan ayrılmasıyla boşalan başrol pozisyonunu üstlenecek olan Engin Öztürk, dizide Karsu'nun (Özge Özpirinçci) hayatına girecek olan Bora karakterini canlandıracak.

Hikayesi değişiyor

Show TV'nin O3 Medya imzalı Sandık Kokusu dizisi, yeni başrol oyuncusuyla birlikte hikayesini de yeniliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. Engin Öztürk'ün kadroya dahil olmasıyla birlikte dizi, Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin Urfa'da çekilen sahneleriyle başlayacak. Özge Özpirinçci'nin oynadığı Karsu'nun hayatına giren Bora karakteri, dizinin seyrini tamamen değiştirecek.

İkili yıllar sonra yeniden aynı projede

Engin Öztürk ve Özge Özpirinçci, daha önce "Biz Böyleyiz" filminde birlikte başrolü paylaşmıştı. İkili, yıllar sonra yeniden aynı projede buluşarak, Sandık Kokusu'nda izleyicilere yeni bir hikaye sunacak. Hayranları, bu iki başarılı oyuncunun performansını büyük bir merakla bekliyor.