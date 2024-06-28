Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Voleybol Turnuvası, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya sekiz takımın katılımıyla şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele başladı.

Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Voleybol Turnuvası, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Sekiz takımın katılımıyla düzenlenen turnuva, Vali Gökmen Çiçek Spor Salonu'nda başladı. Katılan takımlar, gruplar halinde karşılaşacak ve grup maçları sonucunda en iyi performans gösteren dört takım yarı finale yükselecek.

Turnuva boyunca, takımlar şampiyonluk için mücadele edecekler. Grup aşaması maçları 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek ve turnuvanın şampiyonu belli olacak. Vali Gökmen Çiçek Spor Salonu, turnuva maçları için sporseverlere ev sahipliği yapacak.