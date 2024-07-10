Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında meydana gelen kaza, A.İ. yönetimindeki 32 AG 393 plakalı otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.Ü.’nün kullandığı 03 LU 400 plakalı kamyonetle çarpışmasıyla başladı. Bu çarpışmanın ardından duran İ.T.’nin yönetimindeki 03 FE 055 plakalı kamyonete, arkadan gelen S.S. yönetimindeki 20 AGJ 806 plakalı tır çarptı.

Kazada, otomobil ve kamyonet sürücüleri A.İ. ve Y.Ü. ile kamyonet ve tırda bulunan S.T., K.T., B.T. ve S.T. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı.