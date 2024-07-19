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Ekipler, aramada iş yerinde 117 bin 400 makaron ile 41 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sandıklı'da bir iş yerine operasyon düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 117 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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