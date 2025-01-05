Samsun'da, Samsunspor-Trabzonspor maçında stada yasaklı maddeler sokmaya çalışan 82 Trabzonspor taraftarı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

82 taraftara işlem

Samsun’da dün akşam oynanan Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasında, maça yasaklı maddeler sokmaya çalışan Trabzonspor taraftarlarıyla ilgili geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yeni Samsunspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi ve sırasında yapılan aramalarda, bazı taraftarların vücutlarında, çantalarında, kıyafetlerinde ve hatta yiyeceklerin içinde meşale, patlayıcı madde ve torpil sokma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Sandviç içinde meşale

Özellikle dikkat çeken olaylardan biri, Trabzonsporlu taraftarların stada sandviçlerin içinde meşale sokmaya çalışması oldu. Polis, bu yasadışı girişimi sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden tespit etti.

6222 sayılı kanun gereği işlem başlatıldı

Stadyumda olaylara karışan 82 taraftar hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında savcılık talimatıyla adli ve idari işlem başlatıldı. 23 kişi Samsun'dan, diğer 21 kişi ise farklı illerden olmak üzere toplam 44 kişi sosyal medya paylaşımları üzerinden tespit edilerek cezai işleme tabi tutuldu.

Polis, maç sırasında misafir tribününde 9 kişi, ev sahibi tribününde ise 12 kişi hakkında meşale, patlayıcı madde, hakaret ve memura mukavemet gibi suçlardan işlem yaptı. Olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye devam ediyor.