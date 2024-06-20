Heyet görüşmesinde özellikle yeşil enerji, lojistik ve fuarcılık alanlarında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan “Sürdürülebilir Enerji Merkezi” kapsamında Şanghay ile iş birlikleri geliştirilebileceğinden bahsedildi. Benzer şekilde Kemalpaşa Lojistik Merkezi kapsamında dağıtım ve lojistik alanlarında ortak projeler yürütülebileceği ve Çin’in yürüttüğü İpekyolu projesi kapsamında lojistik alanında İzmir ile Şanghay arasında iş birliği yapılabileceği ele alındı. Heyete Kemalpaşa Lojistik Merkezi hakkında bir bilgilendirme dosyası sunuldu.

İki şehir arasında ticaret büyüyor

Görüşmede İzmir’deki serbest bölgelerin sayısının artığı bilgisi paylaşılarak, yeni kurulan serbest bölgelere Çinli firmaların yatırım yapabileceği ya da İzmirli ve Şanghaylı firmaların ortak yatırımlar geliştirilebileceği önerisi sunuldu. Şanghay ile İzmir arasında fuar ziyaretlerinin iki şehir arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi adına büyük önem taşıdığı ele alındı. Şanghay ile İzmir’de gerçekleşen fuarlara heyet organizasyonları yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.