Ankara’da 30 Aralık 2022’de 38 yaşında katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezinde Özgür Özel ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Saniye Ateş, “Bu siyasi bir davadır, bu kesinlikle adi bir suç değildir” dedi. Davanın üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirten Ateş, "Ne söyleyeyim? Allah'a kaldı. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sanki orada suçlu olan biz gibiydik. Bunu herkes gördü, sizler de gördünüz. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır, bu kesinlikle adi bir suç değildir. O torbacılar mı bunu yaptı? Hayır onlar yapmadı. Arkasında bunları koruyanlar bu rahatlığı bunlara verdi ki; benim evladımı tehdit edecek cüreti buldular kendilerinde. Bir an önce kapatıp; kimse ses etmesin, konuşmasın, biz konuşamayalım istiyorlar. Ölene kadar düşeceğim peşine oğul. Belki davanın sonuçlanmasını görmem ama uğraşırım bu yolda” dedi.

“Hâkimin önünde tek tek saydığımız isimler iddianameye girmeli”

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş 19 Temmuz'da görülecek duruşmaya dair konuştu. 19 Temmuz sonrasında çıkacak ikinci iddianameye isimleri girmeyen şahısların da isimlerinin girmesini istediklerini belirten Selma Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz orada isim verirken hâkim beyin bizim avukatlarımızı susturması ne kadar acı verici. Oradaki avukatların kendi tutuklularını alkışlayarak çıkarması ne kadar acı verici. Benim annemin yaşadığı evlat acısını 22 tutuklu ve 30 avukatla tekrar yaşaması çok acı. Ama hiç kimse kusura bakmasın; burası bir hukuk devletiyse biz de hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu dava burada kapanmayacak. 19 Temmuz sonrasında ikinci bir iddianame çıktığında, isimleri girmeyen şahısların da isimlerinin girmesini istiyoruz. Çünkü bizler, isimleri tek tek saydık, isimleri tek tek verdik. Bu isimler işin içinde olmadıktan sonra, iki tane torbacıya verilmiş bir cinayet olarak kalacak. Türkiye'nin aydınlık yüzüne ulaşmasını istiyorsak, hep birlikte bu cinayeti aydınlatmak zorundayız"

Saniye Ateş, Selma Ateş İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü"Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir” diyen Dervişoğlu, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Önceki hafta ara kararın açıklandığı 22 sanıklık davada 10 tutuklu sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti sanık Tolgahan Demirbaş'ın eski milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde bulunduğu iddiasının araştırılmasını ise reddetmişti.

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