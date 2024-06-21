ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı görüldü.

- Kahramanmaraş

Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

- Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da, vatandaşlar Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinledi.

Vatandaşlardan Barış Doğan, havaların sıcak olduğunu belirterek suda yüzüp serinlediğini belirtti.

Serkan Karaaslan ise Cendere Köprüsü'nde insan yoğunluğunun yaşandığını, havanın sıcak olduğunu ve serinlemek için suya girdiklerini söyledi.

