Şanlıurfa ve çevresinde düzenlenen büyük çaplı terör operasyonunda, DEAŞ ve PKK-KCK/PYD-YPG bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Dört şehirde eş zamanlı operasyon

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyona, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Operasyon, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 12 şüpheli, DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren 7 kişi ve PKK-KCK/PYD-YPG’ye finansman sağladıkları belirlenen 5 kişi, yapılan baskınlarla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, güvenlik güçlerince sorgu işlemleri sürdürülüyor.