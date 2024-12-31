Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım’da Eyyübiye ilçesinde bir kuyumcu atölyesinde meydana gelen altın hırsızlığı olayının ardından harekete geçti. Kuyumcu atölyesinin önünde kar maskeli iki şüpheli tarafından 5 kilogram altının çalındığı ihbarı üzerine ekipler geniş çaplı bir soruşturma başlattı

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın failleri olduğu tespit edilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 40 bin 350 lira, bin 100 dolar ve 1 kilo 990 gram ziynet eşyası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiği ve benzer olayların önlenmesi amacıyla operasyonların süreceği bildirildi.