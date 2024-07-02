Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakmanın çevreye verdiği zararın altını çizerek, Çevre Kanunu gereği bu tür faaliyetlerde bulunanlara ceza uygulandığını hatırlattı. Anız yakmanın, temel ekolojik sistemlerin dengesini bozduğunu, bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahrip olmasına yol açtığını vurguladı.

Anız yakma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Son 15 gün içinde, anız yakma yasağına uymayan kişiler hakkında jandarma ve emniyet ekiplerince düzenlenen tutanaklar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesildiğini belirten Şıldak, bu süreçte 206 kişiye 14 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

Vali Şıldak, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da hasat sonrası anız yakılması büyük sorun oluşturuyor. Toprağın içinde bulunan canlıların ve organizmaların ölümüne, toprağın verimsizleşmesine neden olan bu uygulama, yapılan tüm uyarılara rağmen çiftçilerimiz tarafından devam ettiriliyor. Anız yakılması sadece ilgili tarlayla sınırlı kalmayıp komşu tarlalara, ekili alanlara ve tarım araç-gereçlerine zarar veriyor, hatta yerleşim yerlerinin yanmasına sebep oluyor. Bu durum, çiftçilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Şanlıurfa’da anız yakılması olaylarına karşı etkili önlemler alınmaya devam edilecek."