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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kadını evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltı na alınan zanlı tutuklandı.

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