ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kadını evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde evinde Nur Süleyman'ın (29) bıçaklanarak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında yabancı uyruklu Demmam Z'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Dün, yabancı uyruklu Nur Süleyman (29) yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülülmüştü.
Kaynak: aa