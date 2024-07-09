Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir site bahçesinde önü kesilen kişi, akrabaları olduğu iddia edilen altı kişilik grup tarafından feci şekilde darp edildi. Dakikalarca süren saldırı, site sakinlerinin müdahalesiyle sona erdi. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları ve kamera kayıtları

Olay, çevredeki site sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların vahşice darp ettikleri kişinin yardım çığlıkları ve site sakinlerinin olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri, olay yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yaralının durumu ciddi

Ağır yaralanan şahıs, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Yaralının kimliği ve saldırının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, saldırganların yakalanması için halktan gelen ihbarlar değerlendiriliyor.