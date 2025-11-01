Peygamberler Şehri olarak anılan Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sosyal medyada gündem oldu. Ormanlık alanda bir grup genç tarafından organize edilen etkinlikte renkli kostümler, müzik ve danslar yer aldı.

Kutlamaların görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, bu tür etkinliklerin kentin maneviyatına ve kültürel kimliğine uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi.

“Şehrin ruhuna uygun değil” eleştirisi

Etkinlik hakkında yorum yapan bazı vatandaşlar, “Burası Peygamberler Şehri, bu tarz kutlamalar Şanlıurfa’nın ruhuna uygun değil” ifadelerini kullandı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise gençlerin eğlenme hakkı olduğunu savunarak farklı görüşler dile getirdi.

Pagan kökenli gelenek tartışma yarattı

Cadılar Bayramı, kökeni pagan inançlarına dayanan ve özellikle Batı ülkelerinde kutlanan bir gelenek olarak biliniyor. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan bu etkinlikte insanlar genellikle korku temalı kostümler giyiyor. Şanlıurfa’da bu yıl ilk kez düzenlenen kutlamalar, yerel değerler ve modern eğlence anlayışı arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.