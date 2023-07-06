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Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı ların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavga ya dönüştü.