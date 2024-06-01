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Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı lardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.

Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımı na kapılarak yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti.

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