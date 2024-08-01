Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 araç, parkta bulunan kalabalığın arasına dalarak büyük bir faciaya yol açtı. Kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere taşıdı.

Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerinde gerçekleşen kaza, Eyyübiye Millet Bahçesi önünde 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazasına dönüştü. Araçların çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlar, yol kenarında bulunan kalabalığın arasına daldı. Kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuklar da araçların altında kaldı.

İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalara başladı. Bir itfaiye eri, cesedin başında gözyaşlarını tutamadı. Ağır yaralanan kişiler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kazanın nedenini araştırmaya başladı. Cesetler, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un açıklamaları

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçakale yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın ardından başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer, kazanın oluş sebebini ve sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'daki bu trajik olay, şehirde büyük bir üzüntüye yol açtı.