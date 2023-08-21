Kaza, akşam saatlerinde Birecik Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Başak yönetimindeki 80 ACN 244 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Fethi Gündüz’ün kullandığı 72 DP 443 plakalı traktörün römorka arkada çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen hafif ticari aracın Abdullah Başak ile araçta bulunan Saliha Başak (37), Fethi Gündüz ve Halide Gündüz, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 4 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Saliha Başak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.