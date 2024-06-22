Olay, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktı.

Hilvan ilçesinde aileler arasında silahlı kavga | 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Yukarı Ekece Mahallesi’nde, uzun süredir devam eden husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahlı kavga, trajik sonuçlara yol açtı. Olay, gece saat 22.00 sıralarında yaşandı.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, hayvan otlatma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile, önce sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu

Kavga sırasında yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hilvan Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağırdı. Ne yazık ki, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serhat Rusun (33), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının tedavisi Hilvan ve Şanlıurfa’daki hastanelerde devam ediyor.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçleri, olayın yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı.