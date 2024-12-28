Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen kamyonetteki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı

Kaza anı ve müdahale

Kaza, Büyükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 16 BGY 122 plakalı İVECO marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak devrildi.

Şanlıurfa'da Kamyonet Devrildi 1 Ağır Yaralı (1)

Sürücü araçta sıkıştı, ekipler hızla müdahale etti

Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edildi

Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA