Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrilen kamyonetteki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza anı ve müdahale
Kaza, Büyükalanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 16 BGY 122 plakalı İVECO marka kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak devrildi.
Sürücü araçta sıkıştı, ekipler hızla müdahale etti
Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edildi
Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA