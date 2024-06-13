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Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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