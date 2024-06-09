Şanlıurfa Valiliği, 4 vatandaşın başıboş köpekler tarafından ısırılması sonucu yapılan incelemelerde kuduz tespit edilmesi üzerine, Batıkent ve Payamlı mahallelerinde karantina başlattı.

Tedbirler alındı

Şanlıurfa'da Batıkent ve Payamlı Mahallelerinde yaşanan kuduz vakalarıyla ilgili tedbirler hızla alınıyor. Köpeklerden alınan numunelerde kuduz tespit edilmesinin ardından, karantina uygulaması başlatıldı.

" Gereken her şey yapılacak"

Eyyübiye ilçesindeki Payamlı ve Batıkent Mahallelerinde yaşanan kuduz vakalarının ardından, sahipsiz köpekler kontrol altına alınarak tecrit edildi. Valilik, vatandaşların hızlıca tedavi edildiğini ve aşılandığını belirtti. Büyükşehir ve Eyyübiye Belediyeleri ile ilgili kurumların gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi.

Karantina altındaki mahallelerdeki vatandaşların sağlık durumu yakından takip edilecek.