ŞANLIURFA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerince, yerli ve yabancı ünlü ressamların tabloları canlandırıldı.

Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, makyajla ve giydikleri kostümlerle 30 ressamın tablolarındaki portreleri canlandırdı.

Öğrencilerin performansı, Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı'nda sergilendi.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Tuğba Gürses, gazetecilere, festival için uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz aylarca bu iş için çok çabaladı. Çalışırken eğlenmenin yanında ünlü ressamları da tanıma şansı buldular. Sonuçta çok güzel bir iş çıktı, tüm öğrencilerimin emeğine sağlık." dedi.

Öğrencilerden Ümmügülsüm Akbaş da arkadaşlarıyla festivale katıldıklarını ve pazar gününe kadar tabloları sergileyeceklerini söyledi.

Nazar Dindar ise Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu canlandırdığını dile getirerek, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.