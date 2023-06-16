Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- İZMİR'den, bayram ziyareti için memleketi Şanlıurfa’ya gelen Adem Horoz, uyuşturucu bağımlılarınca aile mezarlığının tahrip edildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Eyyübiye Mahallesi’nde bulunan Harran Kapı Mezarlığı'ndaki mezarların taşlarının son zamanlarda uyuşturucu bağımlısı kişilerce tahrip edildiği iddia edildi. Özellikle geceleri mezarlıkta önlem alınmaması nedeniyle mezarlığın tahrip edilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir’den, Şanlıurfa’ya gelen Adem Horoz, 33 yakının bulunduğu aile mezarlığının tahrip edilmesine isyan ederek, "Biz her sene bayramda Şanlıurfa’ya gelerek aile kabristanını ziyaret ediyoruz. Bu yıl geldiğimiz mezarlığın içler acısı bir durumuyla karşılaştık. İnanın, buradaki vefat eden yakınlarımızı, tekrardan buraya gömmek zorunda kaldık. O acıyı tekrardan yaşadık. Mezar taşları kırık ve yakınlarımızın kemikleri görülüyor. Burada belediye yetkilileri ve güvenlik güçleri yeteri önlem almıyor. Burada hiçbir yerde kamera kaydı bulamazsınız. Burada çalışan görevli arkadaşların bile canı tehlikede. Çünkü burada madde bağımlıları, yasaklı madde kullanan insanlar, sürekli gezmekte. Önlem için taktığımız demir korkulukları çalmışlar. O yetmezmiş gibi, mezar taşlarının hepsine zarar vermişler. Bayram öncesi burada güvenlik önlemi alınması gerekiyor" dedi. (DHA)

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