Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde PKK/PYD-YPG üyesi bir kadın terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 yıllık terör geçmişi ortaya çıktı

Teslim olan teröristin, 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürüldüğü belirlendi. Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar bölgelerinde uzun yıllar görev yaptığı, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı, son olarak ise Suriye’de görevlendirildiği tespit edildi.

Son bir ayda 5 teslim

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın etkili çalışmaları sonucunda son bir ayda teslim olan terörist sayısı 5'e yükseldi.