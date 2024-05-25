ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.