Şanlıurfa'nın Alibaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca (35) ve kızları İsmet Ada (14) ile Nida Yamaca (8) evlerinde ölü bulundu. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, anne ve büyük kızını kanlar içinde, küçük kızı ise kolunda serum takılı hareketsiz şekilde buldu.

Silah sesi ihbarıyla ortaya çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında 11 katlı bir binanın 7’nci katında yaşandı. Serap Yamaca'nın, altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra evine geri döndüğü belirtildi. Bir süre sonra daireden gelen silah sesleri üzerine komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada'nın yaşamını yitirdiği, küçük kızı Nida Yamaca’nın ise yaşamsal fonksiyonlarının durduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serumda zehir şüphesi

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Anne ve kızlarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Valilikten açıklama geldi

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ve iki kızının ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği, anne ve 2 kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişki açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın anne tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "27.01.2025 günü Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ.A.Y. ve 8 yaşındaki N.Y.'yi öldürmeye teşebbüs etmiş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.