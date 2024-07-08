Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi'nde yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Nihat Ağaslan, evine doğru yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sebebi henüz bilinmezken, şüpheli yanında bulundurduğu tabancayla Ağaslan’a ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, silah sesini duyan mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla hızla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay, mahallede büyük bir paniğe neden oldu ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nihat Ağaslan, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor. Güvenlik kamera kayıtları da incelenmek üzere emniyete götürüldü.