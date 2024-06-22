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Zeytinburnu'nda bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kişinin darbedilip öldürülmesine ilişkin 6 zanlı yakalandı

Operasyonda Z.Ö, A.K, C.D, S.A. F.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 tabanca ile 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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