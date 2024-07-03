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Operasyon da valizin sahibi S.Ç. (22) gözaltına alındı.

"Dürbün" isimli dedektör köpeğin de yardımıyla aracın bagaj bölümünde arama yapan jandarma ekipleri, valiz içerisinde 69 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

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