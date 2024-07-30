Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Karahantepe'de süren Neolitik döneme ait kazı çalışmalarının tarihe yeni perspektifler kazandırabileceğini açıkladı ve buradan çıkarılan kalıntıların önemini vurgulad. Yazgı, bu sebeple Şanlıurfa'nın Türkiye'nin kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın kazı projeleri ve tarihsel Önemi

Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi'nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kentte eş zamanlı olarak yürütülen 12 ayrı kazı çalışmasının, ülkenin arkeolojik keşiflerinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de içine yer aldığı Taş Tepeler Projesi, tarihin akışını etkileyen bir proje olarak değerlendiriliyor.

Karahantepe'nin keşfi ve gelecek vizyonu

Karahantepe'deki kazılarda bulunan çok sayıda eşsiz kültürel obje ve kalıntı projenin önemini gözler önüne seriyor. Karahantepe'nin, bilimsel çalışmalarla desteklenen bulgularının, Göbeklitepe ve diğer tepelerle birlikte kültürel mirasın sayısını önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor. Bu durumun önemini Yazgı şöyle açıkladı: "Karahantepe kazımızla birlikte şu anda bugüne kadar eşine rastlanmamış çok sayıda özel kültür varlıklarımıza ulaştık. Şu anda bilimsel çalışmalarının devam ettiği birçok yapıya ulaştık. Bu bilimsel çalışmaların akabinde Karahantepe ile birlikte Göbeklitepe ve daha sonra şu anda kazılan diğer tepelerimizle birlikte bu kültür varlıkları sayısının katlanarak artacağını düşünüyoruz."