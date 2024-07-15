BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol 1. Lig'de son haftada Manisa FK karşısında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başaran ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, yeni sezon için Bolu kampında güç depoluyor.

Sarı-yeşilli ekip, sezon öncesi hazırlıklarını yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde Bolu'da sürdürüyor.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi hazırlıkların önemli olduğunu belirterek, Bolu kampının verimli geçtiğini söyledi.

Çalışmalara 10 gün gecikmeli başladıklarını aktaran Sözeri, "Kongre ve transfer süreci vardı. Geç başlasak da oyuncuların istekli ve hedef odaklı oluşu, bu kaybı telafi edeceğimizi gösteriyor." dedi.

Sözeri, takımın geçen sezon son maçta ligde kalmayı başardığını hatırlatarak, "Sezon içerisinde çok dalgalanmalar yaşandı. İster istemez bu takıma da sonuçlara da yansıdı. Oyuncuların zaman zaman panik yapmasına, gerilmesine neden oldu. Bu bütün camiaya sirayet etti. Nihayetinde takım ligde kalmayı başardı. Takımın ligde kalmasında emeği geçenlere teşekkür etmek lazım." diye konuştu.

Şanlıurfaspor'un büyük bir marka olduğunu dile getiren Sözeri, "Bazen sorunlar yaşasa da büyük bir marka, büyük bir şehir. Nasıl bir camiaya geldiğimizin bilincindeyiz. 2007 yılında 2. Lig'deyken çalışmıştım. Çok güzel performanslar sergilemiştik hatta 10 maç üst üste yenilmemiştik." ifadelerini kullandı.





- "Oyuncularımızın hepsi hedef odaklı"

Erkan Sözeri, 9 yıldır 1. Lig takımlarını çalıştırdığına değinerek, şunları kaydetti:

"İyi performanslarımız oldu. Puan ortalamamız ortada. Bunları çok konuşmaya gerek yok. Başkanımız, yönetim kurulumuz bize güvendi. Kabul etmek gerekir ki kısıtlı bir bütçe var. Bu oranda transferler yapılıyor. Bir hafta, 10 günlük gözlem ve analizim doğrultusunda bu kadar kısıtlı bütçeyle hedef odaklı, kaliteli oyuncular alınmasını bir transfer başarısı olarak nitelendiriyorum. Konuşmak için belki çok erken. Maçlarda belli olacak ama ben bunu öngörebiliyorum çünkü aldığımız gurbetçi oyuncular, hepsi hedef odaklı genç oyuncular. Türkiye'den aldığımız oyuncular, yerli oyuncular, aldığımız yabancı oyuncular, hepsi de hedef odaklı. Belki Şanlıurfaspor olarak biraz sıkıntılı dönemler geçireceğimizi düşünenler vardır. Kendilerine göre haklıdırlar. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Böyle hedef odaklı başkan, yönetim kurulu, oyuncu grubu ve biz, büyük bir aile olmanın peşindeyiz, olacağız da inşallah."

Bir oyun anlayışı inşa edeceklerinden aktaran Sözeri, "Ligde çok can yakan, hiç beklenmedik yerlere, hedeflere odaklanan bir Şanlıurfaspor vadediyorum. Biz bunun peşindeyiz açıkçası. İyi çalışacağız. Bunun karşılığını da sezon içinde alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.