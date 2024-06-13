İSTANBUL (AA) - Sanofi ve Endeavor işbirliğiyle, Türkiye'de sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmek üzere 2019'da hayata geçirilen PharmUp girişimcilik programının beşinci dönemi tamamlandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, programın yeni mezunları, Sanofi Türkiye'nin merkez ofisinde düzenlenen Demo Day'de projelerini yatırımcılara tanıttı.



Ayrıca PharmUp beşinci dönem girişimcileri 22-25 Mayıs'ta Paris'te düzenlenen uluslararası startup ve teknoloji fuarı VivaTech'i deneyimleme fırsatı buldular. Fuarda her yıl olduğu gibi bu sene de dünyanın dört bir yanından ve her sektörden girişimler, dünya çapındaki inovasyon profesyonelleri, yatırımcıları ve kurumları bir araya getirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, sağlık alanında karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan girişimciyi 2019'dan bu yana PharmUp Programı ile desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Öztürk, "Başvuran girişimler arasından yenilikçi fikirleri ile seçilerek programa dahil olan girişimleri ayrıca her sene Demo Day öncesinde dünyanın en önemli girişimcilik etkinliklerinden biri olan VivaTech Fuarı'na davet ediyoruz. Bu sene de PharmUp girişimcileri, uluslararası startup ve teknoloji fuarı olan VivaTech’te müthiş bir ortama ve network'e dahil olma fırsatı buldular. Demo Day etkinliğimizde, program deneyimlerini ve projelerinde geldikleri noktayı ekosistemle paylaşan girişimlerimizi sektöre ve insan hayatına sunacakları katkıdan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "PharmUp Programı'nı, Sanofi'yle birlikte beşinci defa yürütmekten son derece mutluyuz"

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı ve Mynet Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kurttepeli de içinde bulunulan dönemde, özellikle sağlık sektöründe fark yaratan girişimcilerin önlerinin açılmasının ve yanlarında destek mekanizmaları olduğunu bilmelerinin önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

Kurttepeli, senelerdir farklı sektörlere ve girişim seviyelerine yönelik yürüttükleri program ve projelerle, benzer aşama ve süreçlerden geçen girişimcilerin, sadece atölye ve eğitimlerden değil, birbirleriyle bilgi paylaşmaktan da beslendiklerini vurguladı.



Kurttepeli, ekosistemde girişimci merkezli, işbirliğini ve etki yaratmayı hedef alan çalışmalar yürütmenin her zaman öncelikleri olduğunu kaydederek, "Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim, dolayısıyla PharmUp Programı'nı, Sanofi'yle birlikte beşinci defa yürütmekten son derece mutluyuz. Bize program boyunca destek sağlayan tüm mentor ve partnerlerimize teşekkür ediyor ve Demo Day'de seçilen girişimcilere tebriklerimi iletiyorum." açıklamalarında bulundu.



