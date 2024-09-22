Küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin büyümesi için harekete geçen Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), global iş dünyasıyla bütünleşmeyi hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.

İş dünyasının yeni limanı olacak

Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ), 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirirken, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılında kurulan TÜMGİŞ’in, global iş dünyasıyla Türk iş dünyasını buluşturmayı hedeflediğini belirten Kadooğlu, “İlk yılımızda ortaya koyduğumuz vizyonla iş dünyası için yurt dışına açılacak yeni bir liman olduk” dedi.

Kadooğlu, Türkiye'deki iş insanlarını doğru projelerle doğru yatırımcılarla buluşturmayı amaçladıklarını ve bu konuda yurt dışında yaptıkları temasların önemli sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Küresel ekonomi zorlu dönemlerden geçiyor

Konuşmasında dünya ekonomisinde yaşanan krizlere de değinen Kadooğlu, küresel ekonomideki yavaşlamanın etkilerini iş dünyasında hissettiklerini belirtti. “Pandemi, enerji krizi, finansal şoklar ve savaşlar gibi etkenler dünya ekonomisindeki büyümeyi durma noktasına getirdi” diyen Kadooğlu, küresel ticaretin de bu süreçte darbe aldığını vurguladı.

Ancak Kadooğlu, bu olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin küresel güç mimarisinde yerini sağlamlaştırabileceğine inanıyor. TÜMGİŞ’in, Türk iş dünyasının bu süreçten güçlü çıkması için sorumluluk alacağını belirten Kadooğlu, derneğin global iş dünyasıyla entegrasyon çalışmalarına hız verdiğini ifade etti.

"En büyük ekonomilerinden olacak"

Küresel ekonomik şartlar kötüleşirken Türkiye'nin büyüme potansiyeline vurgu yapan Kadooğlu, dış ticaret açığını azaltmak ve yatırımları artırmak için doğru adımlar atacaklarını söyledi. “Türkiye yerinde saymayacak, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak” diyen Kadooğlu, TÜMGİŞ’in iş dünyasıyla güç birliği yaparak bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.