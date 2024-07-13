Free Web Turkey 2023 İnternet Sansürü Raporuna Türkiye’de geçen yıl geçen yıl binlerce haberin, alan adının, sosyal medya paylaşımının erişime engellendiğini ortaya koydu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Free Web Turkey 2023 İnternet Sansürü Raporunu yayımladı. Rapora göre 2023'te 197 bin 907’si alan adı, 14 bin 680’i haber, 5 bin 641’i sosyal medya paylaşımı, 743’ü sosyal medya hesabı ve 38’i de işletmelerin Google’da kayıtlı konumlarına yapılan yorumlar olmak üzere toplam 219 bin 59 URL için erişim engeli kararı verildi.

İlk sırada yolsuzluk konulu haberler yer aldı

Engellenen haberlerin konularına göre dağılımında ilk sırada 5 bin 881 ile yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri yer aldı.

Yolsuzluk ve usulsüzlük konulu olup da erişim engeli getirilen 5 bin 881 haberde söz konusu suçu işlediği iddia edilen kişiler; kamu görevlileri (3.192 haber), AKP’ye yakın kişi ve organizasyonlar (1.133 haber), Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi (646 haber) olarak yer aldı.

Çocuklara karşı suçları, tarîkatları konu alan haberler sansürde ikinci sırada

Erişime engellenen 2 bin 256 haber kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları konu alan haberler oldu. Kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları konu edinen 2 bin 256 haber de faillerin kamu görevlileri (693 haber), iş insanları (244 haber), siyasi parti temsilcileri (219 haber), tarikat ve cemaatler (157 haber), kamu kurumları (125 haber), AKP’ye yakın kişi ve organizasyonlar (13 haber) ve şirketler (dört haber) olduğu öne sürülüyordu.

Tarîkat ve cemaatlerin adının karıştığı 221 haber, 11 farklı kararla erişime engellenirken bu haberlerin konusu kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar (157 haber), yolsuzluk ve usulsüzlük (60 haber) ve din sömürüsü (dört haber) oldu.

2023’te 197 bin 907 URL ile en fazla erişim engeli alan adlarına uygulandı.

Alan adı ve sosyal medya paylaşımlarına getirilen engeller

Bu sayıya 173 kararla ulaşılırken 2022’de olduğu gibi 2023’te de yandaş olmayan internet gazetelerine uygulanan erişim engelleri öne çıktı. Örneğin Sözcü Gazetesi’nin “sozcu.com.tr” adlı alan adı 14 Mayıs’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında erişime engellendi.

2023 yılında erişim engeli getirilen sosyal medya paylaşımı sayısı ise 5 bin 641 oldu.

Bu sayıya 135 farklı mahkeme kararıyla ulaşılırken erişim engeli getirilen paylaşımlar konularına göre ele alındığında ilk sırada 2 bin 948 paylaşımla yolsuzluk ve usulsüzlükler yer aldı.

Yolsuzluk ve usulsüzlük konulu sosyal medya paylaşımlarından sonra ise kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili sosyal medya paylaşımları geldi.