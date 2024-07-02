İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda açıklandı. Santa Farma İlaç geçen sene açıklanan araştırma sonuçlarına göre 220 basamak yükseldi ve 428'inci sırada yer alarak, ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasına girdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Santa Farma İlaç geçen sene açıklanan araştırma sonuçlarına göre 220 basamak yükseldi ve 428'inci sırada yer alarak, ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ arasına girdi.

Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının performansını değerlendirmek ve sektörlerdeki gelişmeleri izlemek amacıyla yapılan araştırma sonucunda oluşturulan listede, Santa Farma İlaç, 2023 yılı verilerine göre en fazla basamak atlayan şirketlerden biri oldu.

Santa Farma İlaç Stratejik Planlama ve Operasyon Başkan Yardımcısı Sami Kiresepi, “Çok ciddi bir sıçrama yaparak ISO 500 listesine girmiş olmaktan dolayı tüm Santa Farma’lılar olarak gurur duyuyoruz. 2023 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de zorlayıcı bir yıl olmasına rağmen, ISO 500 listesine girmemiz, Santa Farma'nın sektördeki liderliğini ve yenilikçiliğini bir kez daha kanıtlıyor. Bu başarı, tüm ekibimizin özverili çalışmasının bir sonucudur. 80. yılımıza adım attığımız dönemde elde ettiğimiz sıralama, daha büyük hedeflere ulaşma konusunda bize ilham veriyor.” dedi.