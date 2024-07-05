İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin yanı sıra birçok kişinin yaralandığı belirtilen olayda, 31'i tutuklu toplam 42 şüpheli bulunuyor.

İddianamede ağır suçlar yer aldı

İddianamede, şüpheliler hakkında ciddi suçlamalar yer almakta. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen tutuklu şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile bu olayla ilişkili olduğu belirtilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın cezaları, ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar değişiyor.

İddianameye göre, şüpheliler hakkında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Tasarlayarak Kasten Öldürme', 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' gibi suçlamalar yöneltilmiş. Ayrıca, suçlu bulunan şüphelilerden bazılarına 'Ateşli Silah ve Mermi Bulundurma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' gibi ek suçlamalar da getirilmiş.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi durumunda, şüphelilerin ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.