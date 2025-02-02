Santorini Adası yakınlarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, gün içinde 3.5 ile 4,4 arasında değişen büyüklükte 10'dan fazla sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından, bölgedeki sismik hareketliliğin Türkiye üzerinde yaratacağı potansiyel etkiler merak edilmeye başlandı. Santorini Adası’ndaki hareketlilik, yerel halkta paniğe yol açtı.

Santorini Adası nerede?

Ege Denizi'nde yer alan Santorini, Yunanistan’ın 200 kilometre güneydoğusunda bulunan volkanik kökenli bir adadır. Bu özel ada, volkanik patlamalar sonucu oluşan girintili çıkıntılı yapısı ile dikkat çeker. Santorini'nin en son büyük patlaması, M.Ö. 1600 yıllarına kadar uzanıyor.

Bölgede artan depremler, Türkiye için tehlike mi?

Son günlerde bölgede meydana gelen büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen artçı sarsıntılar, daha büyük depremlerin habercisi olabilir. Uzmanlar, Santorini çevresindeki volkanik faaliyetlerin, bölgedeki fay hatlarında daha büyük depremleri tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Santorini'deki yanardağ, patlama riski taşır gibi görünüyor ve bu durum Ege bölgesindeki kıyılarda tsunami dalgalarının oluşmasına yol açabilir. Sismik hareketliliğin etkilerinin Türkiye'deki kıyılara yansıması ise henüz belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki aktif fay hatları ve yanardağların tetikleyebileceği büyük depremler, Türkiye kıyılarını olumsuz yönde etkileyebilir.