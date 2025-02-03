Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntıların sayısı 400’ü aşarken, depremlerin şiddeti de giderek artıyor. Son verilere göre, Santorini Adası ve çevresinde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle ada sakinleri büyük bir paniğe kapıldı.

Halk Santorini’yi terk ediyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bölgede son günlerde artan depremler nedeniyle birçok kişi geceleri evlerine giremeyerek araçlarında konaklıyor. Büyük bir sarsıntı olacağı korkusuyla adadan ayrılmak isteyenler, Santorini Limanı’na akın etti. Başkent Atina’ya giden uçak biletleri hızla tükenirken, fiyatlarda da ciddi bir artış yaşandığı bildirildi.

Hükümet acil toplantı yaptı

Santorini ve çevresinde 24 Ocak’tan bu yana 380’den fazla küçük çaplı deprem meydana gelmesi üzerine Atina Jeodinamik Enstitüsü yetkilileri harekete geçti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyük bir depreme karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Okullar tatil edildi, etkinlikler iptal

Yetkililer, Santorini dahil dört adada eğitime bir gün ara verildiğini, kültürel etkinliklerin iptal edildiğini ve halkın toplu alanlardan uzak durması gerektiğini duyurdu. Ayrıca bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, güvenlik amacıyla insansız hava araçlarıyla gözlem çalışmaları başlatıldı.