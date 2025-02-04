Santorini'de Volkanik Patlama! Ne Kadar Yıkıcı Olacak

Santorini, volkanik yapısı ve etkileyici güzellikleriyle bilinen bir ada olup, aynı zamanda dünyanın en aktif volkanik bölgelerinden biridir. Bu ada, zaman içinde yaşanan büyük patlamalar ve sismik aktivitelerle şekillenmiştir. Santorini’deki toprak kütlesinin ayrılması sonucunda beş ayrı ada oluşmuş: Santorini, Therasia, Aspronisi (ıssız bir ada), ve volkanik adalar Palaia Kammeni ile Nea Kammeni. Bu adalar günümüzde birbirine oldukça yakın olup, birbirlerine kolayca ulaşılabilmektedir. Santorini'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de siyah kum ve lav taşlarından oluşan plajlarıdır.

Santorini’nin doğa olayı, bu devasa volkanik patlamaların ardından oluşan Kaldera’dır. Kaldera, adanın büyük bir kısmını kaplayan, derinliği ve büyüklüğü ile dikkat çeken bir çöküntü bölgesidir. Bu bölgedeki dik kayalıklar, üzerindeki beyaz evler ve otellerle birleşerek Santorini'nin vahşi güzelliğini ortaya koyar ve volkanın çevresindeki adalara muazzam bir manzara sunar.

Santorini’deki tehlike simülasyonu görüntülendi

Son olarak, deprem ve sismik hareketlilik artarsa, Santorini’deki bir volkanik patlama ne şekilde görünebilir? Videodaki simülasyon, patlamaların lav püskürmeleri, büyük duman bulutları ve lav akıntılarının yanardağdan çevreye yayılacağını, özellikle Kaldera çevresindeki adaların büyük etkiler göreceğini öngörüyor. Bu, tarihi patlamaların izlerini takip ederek, adanın gelecekteki volkanik aktivitelerine dair fikirler sunuyor.

Acil Bilimsel İzleme Komitesi toplanmıştı

Yunan yetkilileri, Santorini'deki artan sismik aktiviteleri izlemek amacıyla 29 Ocak'ta Acil Bilimsel İzleme Komitesi’ni toplantıya çağırdı. Son birkaç haftadır Santorini'nin kuzeydoğusunda büyüklüğü en fazla 3.0 olan 130'dan fazla deprem kaydedildi. Bu sismik hareketlilik, magmanın hareketine mi yoksa bölgesel tektonik faaliyetlere mi bağlı olduğunun anlaşılması için bilim insanları tarafından titizlikle inceleniyor.

Santorini'nin aktif yanardağları hangileri?

Santorini, üç aktif volkan barındırmaktadır:

Nea Kameni (Yeni Yanık Ada)

Palea Kameni (Eski Yanık Ada) – Santorini'nin başkenti Fira'nın açıklarında yer alır.

– Santorini'nin başkenti Fira'nın açıklarında yer alır. Columbo Yanardağı – Oia Köyü yakınlarında bulunur.

Bu volkanların her biri, Santorini’nin tarihi boyunca büyük patlamalar yaşamıştır. M.Ö. 1650 civarında gerçekleşen büyük volkanik patlama, bölgedeki en bilinen felakettir. Bu patlama, Doğu Akdeniz'de ciddi iklim değişikliklerine yol açmış, Girit’e 200 metreyi aşan tsunami dalgaları çarparak büyük yıkımlar meydana getirmiştir. Bu felaketten sonra, Minoan Uygarlığı tarihten silinmiş ve Santorini'nin yuvarlak şekli, günümüzde bilinen at nalı şeklinde bir yapıya dönüşmüştür.

Santorini, volkanik faaliyetlerin etkisiyle tarihsel olarak birçok kez büyük değişikliklere uğramıştır:

M.Ö. 3. yüzyılda, Santorini'den Therasia'nın kopmasıyla yeni adalar oluştu.

M.Ö. 2. yüzyılda, Palaia Kameni volkanik patlamalarla ortaya çıktı.

1707 yılında, Nea Kameni volkanik patlamalarla oluştu.

1950’de büyük bir deprem, Fira ve Oia’da büyük yıkımlara yol açtı.

Santorini'deki patlama geçmişte beklenenden çok daha büyüktü

2006 yılında yapılan arkeolojik araştırmalar, Santorini'deki büyük patlamanın önceki tahminlerden çok daha büyük olduğunu ortaya koymuştur. Bu patlama, 39 km³ yerine 61 km³ magma ve kaya püskürterek, 1815’teki Tambora Yanardağı patlamasından sonra kaydedilen ikinci en büyük volkanik patlama olmuştur.

Santorini günümüzde aktif mi?

Santorini günümüzde hala aktif bir yanardağdır, ancak şu anda uykudadır. Nea Kameni ve Palea Kameni adaları, tarih boyunca birçok küçük ve orta ölçekli lav püskürmesiyle şekillenmiştir. 1950’deki son patlamadan sonra, volkanın içindeki kratere odaklanan gaz çıkışları (fumarolik aktivite) gözlemlenmeye devam etmektedir. Nea Kameni, Santorini kalderasında bulunan küçük bir volkanik ada olarak hala aktif durumdadır.