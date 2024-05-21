Çal ilçesinde 17 ve Bekilli ilçesinde 3 mahalle karantinaya alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayvan hareketleri kısıtlandı ve sıkı tedbirler alındı.

Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Çal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Akkent Mahallesinde şap hastalığı çıkışından dolayı Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar Mahallelerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı’yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına kadar bu mahallelerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız.”