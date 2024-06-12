Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda önemli bir gelişme kaydedildiğini duyurdu. Yumaklı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve bulaşıcı olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkilediğini ve büyük ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti.

Aşılama programı üç doza çıkarıldı

Bakan Yumaklı, şap hastalığına karşı yürütülen yoğun mücadelenin aşı çalışmalarıyla devam ettiğini vurguladı. Bu yılın başında aşılama sayısının iki dozdan üç doza çıkarıldığını ve ilkbahar ile sonbahar dönemine ek olarak yılın başında bir doz daha uygulandığını ifade etti. İlk dozu 29 Ocak-31 Mart tarihleri arasında baskın aşılama programları kapsamında gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aşılama çalışmalarının etkisi

Yumaklı, baskın dönem olarak adlandırılan süreçte, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 87'sine denk gelen 14 milyon 714 bin 274 büyükbaş hayvanın aşılandığını açıkladı. "2023 yılı sonbaharı ile 2024 yılı ilkbahar dönemi arasında yapılan üçüncü şap aşılaması sayesinde, geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yıl mihrak sayısında yüzde 53 oranında azalma görüldü," dedi.

Kurban Bayramı öncesi tedbirler

Bakan Yumaklı, 1 Mayıs'ta başlayan ilkbahar dönemi kampanyasında 6 milyon büyükbaş ve 1,2 milyon küçükbaş hayvanın aşılandığını belirterek, yıl sonuna kadar ilkbahar dönemi için 9 milyon, sonbahar dönemi için ise 15 milyon büyükbaş hayvanın daha aşılanmasının planlandığını kaydetti. Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsünde 25-30 milyon doz şap aşısı üretiminin öngörüldüğünü ekleyen Yumaklı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı yönünden tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Şap hastalığıyla mücadelede alınan bu önlemler, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra ekonomiye de önemli katkı sağlayacak. Aşılamaların düzenli ve yoğun şekilde devam etmesi, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik etkili bir adım olarak öne çıkıyor.