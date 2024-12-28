Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir genç, çalıştığı restoranın kamelyasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın gelişimi
Sapanca ilçesi sahil kenarında bulunan bir restoranda, Oğuz Yıldız adlı genci kamelyada hareketsiz şekilde bulan kişiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.
Yıldız'ın ölümü tespit edildi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA