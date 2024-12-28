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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı

Sapanca ilçesi sahil kenarında bulunan bir restoranda, Oğuz Yıldız adlı genci kamelyada hareketsiz şekilde bulan kişiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde bir genç, çalıştığı restoran ın kamelya sında hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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